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  3. 11 Mayıs 2019 13:31

İstanbullu Gelin'de şok ayrılık !

3 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan İstanbullu Gelin dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Garip karakterine can veren Tamer Levent diziye veda etti.

İstanbullu Gelin'de şok ayrılık !

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 84. son bölümüyle 10 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar, Nihal Yalçın ve Neslihan Yeldan'ın paylaştığı İstanbullu Gelin, 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan 87. bölümüyle final yapacak. Dün akşam ekranlara gelen 84. bölümde ise usta oyuncu Tamer Levent ise finale kısa süre kala İstanbullu Gelin'den ayrılmış oldu.

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İstanbullu Gelin'de şok ayrılık !

ESMA'YI GARİP VE ÇOCUKLARI BULDU

Finale gün sayan dizinin son bölümünde, beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Evden kaçarak huzurevinde kalmaya başlayan Esma'nın izini çocukları ve Garip buldu. Esma yeniden ailenin arasına konağa geri döndü. Konakta Anneler Günü nedeniyle tüm aile biraraya geldi ve mutluluk dolu anlar yaşandı.

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İstanbullu Gelin'de şok ayrılık !

"ARTIK ÖLSEM DE GAM YEMEM"

Faruk ise Garip'i duygulandıran bir itirafta bulunarak, 'Biz sana ağabey diyelim, sen onu baba diye anla' dedi. Faruk'tan duyduğu sözler karşısında duygulanan Garip'in ise 'Artık ölsem de gam yemem' sözü dikkat çekti.

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İstanbullu Gelin'de şok ayrılık !

YATAĞINDA ÖLDÜ

Konağın bahçesindeki partide herkesin eğlendiği anlarda Garip ise odasına çıkarak yatağa uzandı. Garip gençliğini hatırladığı anlarda yatağında öldü. Usta oyuncu Tamer Levent ise İstanbullu Gelin'e veda etti.

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