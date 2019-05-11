İstanbullu Gelin'de şok ayrılık !
3 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan İstanbullu Gelin dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Garip karakterine can veren Tamer Levent diziye veda etti.
Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 84. son bölümüyle 10 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar, Nihal Yalçın ve Neslihan Yeldan'ın paylaştığı İstanbullu Gelin, 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan 87. bölümüyle final yapacak. Dün akşam ekranlara gelen 84. bölümde ise usta oyuncu Tamer Levent ise finale kısa süre kala İstanbullu Gelin'den ayrılmış oldu.
ESMA'YI GARİP VE ÇOCUKLARI BULDU
Finale gün sayan dizinin son bölümünde, beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Evden kaçarak huzurevinde kalmaya başlayan Esma'nın izini çocukları ve Garip buldu. Esma yeniden ailenin arasına konağa geri döndü. Konakta Anneler Günü nedeniyle tüm aile biraraya geldi ve mutluluk dolu anlar yaşandı.
"ARTIK ÖLSEM DE GAM YEMEM"
Faruk ise Garip'i duygulandıran bir itirafta bulunarak, 'Biz sana ağabey diyelim, sen onu baba diye anla' dedi. Faruk'tan duyduğu sözler karşısında duygulanan Garip'in ise 'Artık ölsem de gam yemem' sözü dikkat çekti.