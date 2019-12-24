İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı verdiği pozlarla hayran bıraktı

"BENİM RUHUM SİZDEN DAHA GENÇ"

İstanbullu Gelin'le popülerliği artan Bilgin, "Herkesin en büyük korkusu zamana yeni düşmek. Siz her dönem güncelsiniz, bunu nasıl başarıyorsunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:



"Bu çok içten gelen bir şey.Bir sürü öğrenci ile karşı karşıya geliyorum ve benim ruhum sizden daha genç dediğim zamanlar oluyor. Tutuculuğa karşı söylüyorum bunu. Karşımdaki öğrenilmiş bir tutuculuğu taşıyorsa, yirmi yaşında olsa da tabii ki ben ondan daha gencim.



"Annem hep iş çıkarma." derdi, ben de derdim ki "Hayat iş çıkarmaktır!"Tüm o kavgaları kendi kendine yaratıyorsun ve onları sürdürüyorsun. Pasif olduğun zamanlar oluyor ama o kavgalar hep devam ediyor. Daha iyi bir sanat için daha iyi bir dünya için hepsinin daha iyisi için.