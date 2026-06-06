İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay yaz sezonunu Marmaris'de bikini şovuyla açtı!
50 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'te çıktığı tatilden bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan karelerine "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" notunu düşen oyuncu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
Geçtiğimiz yıl İstanbul'un yorucu temposundan uzaklaşarak İzmir'e yerleşme kararı alan usta oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte yaz sezonunu Marmaris'te açtı.
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50 yaşındaki başarılı oyuncu, 5 milyon takipçili sosyal medya hesabından art arda yayımladığı bikinili tatil pozlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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Ege'nin mavi sularında deniz ve güneşin tadını çıkararak yılın yorgunluğunu atan Yeşilçay, hem plajda hem de teknede verdiği pozlarla dikkat çekti.
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Samimi ve eğlenceli kişiliğini sosyal medya paylaşımlarına da yansıtan ünlü oyuncu, fit fiziğiyle göz doldurduğu bikinili karelerinin altına kendi mizahi üslubuyla, "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" notunu düştü.
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