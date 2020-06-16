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  3. 16 Haziran 2020 11:59

Eser ve Berfu Yenenler çifti doğaya kaçtı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturan Türkiye güzeli Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, İstanbul'un kalabalığından kaçıp doğayla iç içe yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yerini aldı.

Eser ve Berfu Yenenler çifti doğaya kaçtı

Şehir merkezinde iki katlı villada oturan ikili ev arayışına girdi. Ünlü çift çok geçmeden hayallerindeki evi buldu!

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Eser ve Berfu Yenenler çifti doğaya kaçtı

İSTANBUL'DAN UZAK
İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan ikiliden Berfu Yenenler, taşınma sürecini anlatan ve evi tanıtan bir video çekti.

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Eser ve Berfu Yenenler çifti doğaya kaçtı

'EV BİZİ BULDU'
Eski evlerinden taşınmalarında komşularının da etkisi olduğunu anlatan Berfu Yenenler "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk" dedi.

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Eser ve Berfu Yenenler çifti doğaya kaçtı

'SİTE İÇİNDE'
- İstanbul'dan uzaktayız. Bayağı dağlık, ormanlı bahçeli bir yer. Burası bir site gibi, etrafta komşularımız var.

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