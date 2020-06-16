Eser ve Berfu Yenenler çifti doğaya kaçtı

'EV BİZİ BULDU'

Eski evlerinden taşınmalarında komşularının da etkisi olduğunu anlatan Berfu Yenenler "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk" dedi.