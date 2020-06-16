Eser ve Berfu Yenenler çifti doğaya kaçtı
Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturan Türkiye güzeli Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, İstanbul'un kalabalığından kaçıp doğayla iç içe yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yerini aldı.
Şehir merkezinde iki katlı villada oturan ikili ev arayışına girdi. Ünlü çift çok geçmeden hayallerindeki evi buldu!
İSTANBUL'DAN UZAK
İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan ikiliden Berfu Yenenler, taşınma sürecini anlatan ve evi tanıtan bir video çekti.
'EV BİZİ BULDU'
Eski evlerinden taşınmalarında komşularının da etkisi olduğunu anlatan Berfu Yenenler "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk" dedi.