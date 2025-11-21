İstanbul'u terk edip Ege'nin cennetine yerleşen ünlü şarkıcı semt pazarında pazarcı oldu
Bir süre önce İstanbul'a veda ederek Göcek'te baba yadigârı mütevazı bir teknede yaşamını sürdüren ve uzun bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürdüren ünlü şarkıcı Koray Avcı yazın pazarda karpuz sattığını söyleyerek şaşırttı.
Son dönemde pek çok ünlü isim şehir hayatını terk edip kırsal bölgelere göç ediyor. Bu ünlü isimlere son olarak Koray Avcı'nın da katıldığı ortaya çıkmıştı.
Ancak Koray Avcı'nın kararı diğer ünlülerden oldukça farklı oldu. Çünkü Koray Avcı sadece şehrin kalabalığını değil "karayı" da terk etmişti.
Koray Avcı'nın adı Avcı olan baba yadigârı mütevazı bir tekneye yerleştiği ortaya çıkmıştı.
Önceki gün menajerinin İstanbul Üsküdar'daki kahve dükkânının açılışına katılan şarkıcı Koray Avcı, "Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor" dedi.
