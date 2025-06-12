İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu hamilelik pozlarıyla döndü
Bir süredir ekranlardan uzak kalan, kendisine gelen teklifleri reddeden ve hayatını Ege'de sürdüren güzel oyuncu Gizem Karaca karnı burnunda deniz kenarından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
“Eve Düşen Yıldırım”, “Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu”, “Benim Hala Umudum Var” ve “Güzel Köylü” gibi dizilerle adını duyuran Gizem Karaca uzun süredir İstanbul'dan uzakta Ege'de yaşamını sürdürüyordu.
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İşletmeci Kemal Ekmekçi ile 7 yıldır gözlerden uzak bir evlilik sürdüren 32 yaşındaki güzel oyuncu Gizem Karaca'dan müjdeli bir haber geldi.
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2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren ve eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Karaca şu sıralar ilk bebeğini kucağına almayı bekliyor.
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Hamilelik sürecini sosyal medyada paylaşmayı sürdüren Gizem Karaca, bu paylaşımlarına yenilerini eklemeyi ihmal etmiyor.
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