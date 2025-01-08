İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen oyuncunun açıklamaları olay oldu
İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen oyuncu Sarp Levendoğlu yeni yaşam tarzını anlatırken kullandığı "4 çeşit yemeğe 200 lira ödüyorum" ifadeleriyle gündem oldu.
Yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu bir süre önce İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşmişti.
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Son olarak 'Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' filminde rol alan Sarp Levendoğlu, Datça'daki hayatını anlattı.
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Şöhretin ve magazinin burada pek bir anlamı olmadığını vurgulayan Levendoğlu, şöyle konuştu:
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"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks."
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