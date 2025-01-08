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  4. İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen oyuncunun açıklamaları olay oldu

İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen oyuncunun açıklamaları olay oldu

İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen oyuncu Sarp Levendoğlu yeni yaşam tarzını anlatırken kullandığı "4 çeşit yemeğe 200 lira ödüyorum" ifadeleriyle gündem oldu.

İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen oyuncunun açıklamaları olay oldu - Resim: 1

Yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu bir süre önce İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşmişti.

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İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen oyuncunun açıklamaları olay oldu - Resim: 2

Son olarak 'Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' filminde rol alan Sarp Levendoğlu, Datça'daki hayatını anlattı.

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İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen oyuncunun açıklamaları olay oldu - Resim: 3

Şöhretin ve magazinin burada pek bir anlamı olmadığını vurgulayan Levendoğlu, şöyle konuştu:

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İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen oyuncunun açıklamaları olay oldu - Resim: 4

"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks."

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