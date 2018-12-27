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  3. 27 Aralık 2018 12:00

İşte 2018'de hayatını kaybeden ünlüler

İşte 2018'de hayatını kaybeden ünlüler

İşte 2018'de hayatını kaybeden ünlüler

2018 yılında aramızdan ayrılan ünlü bilim adamları, tarihçiler, edebiyatçılar, sinema oyuncuları arkalarında bıraktıkları eserlerle Türk milletinin büyük saygısını ve sevgisini kazandılar. İşte 2018'in son günlerine girerken hayatını kaybeden önemli şahsiyetler..

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İşte 2018'de hayatını kaybeden ünlüler

Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızasında yer edinen usta oyuncu Münir Özkul, 5 Ocak'ta vefat etti..

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İşte 2018'de hayatını kaybeden ünlüler

Dondurmam Gaymak filmindeki rolüyle hatırlanan sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, 15 Ocak'ta hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Özdemir, kalp krizi sonucu Beykoz'daki evinde yaşamını yitirdi..

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İşte 2018'de hayatını kaybeden ünlüler

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, kanser tedavisi gördüğü hastanede, 14 Şubat'ta 54 yaşındayken vefat etti..

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