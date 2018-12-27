İşte 2018'de hayatını kaybeden ünlüler
İşte 2018'de hayatını kaybeden ünlüler
2018 yılında aramızdan ayrılan ünlü bilim adamları, tarihçiler, edebiyatçılar, sinema oyuncuları arkalarında bıraktıkları eserlerle Türk milletinin büyük saygısını ve sevgisini kazandılar. İşte 2018'in son günlerine girerken hayatını kaybeden önemli şahsiyetler..
Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızasında yer edinen usta oyuncu Münir Özkul, 5 Ocak'ta vefat etti..
Dondurmam Gaymak filmindeki rolüyle hatırlanan sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, 15 Ocak'ta hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Özdemir, kalp krizi sonucu Beykoz'daki evinde yaşamını yitirdi..