İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler
Kenan Işık, Aydemir Akbaş, Ahu Tuğba, Ayla Algan, Metin Arolat gibi birçok ünlü isim bu yıl aramızdan ayrıldı. İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler...
Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut, 61 yaşında hayatını kaybetti.
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Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
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Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık 76 yaşında vefat etti.
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Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
52 yaşındaki Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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