İşte 2024 yılında internetin en çok aranan dizileri
Google, 2024 yılında internette en çok aranan dizileri açıkladı... İşte internette en çok aranan 10 Türk dizisi...
BİR GECE MASALI
Konusu:
Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.
Oyuncuları:
Burak Deniz
Su Burcu Yazgı Coşkun
Gürkan Uygun
Mesut Akusta
Rüçhan Çalışkur
Kenan Bal
Yıldız Kültür
Özlem Türkad
Eren Vurdem
İrem Altuğ
Kerem Aslanoğlu
Emel Çölgeçen
Ecem Çalhan
Nazan Diper
PRENS
Konusu:
Kimsenin umrunda olmayan bir tarihte, kimsenin umrunda olmayan bir ülke, Bongomia. Bongomia kralı Thun’un ani ve şüpheli ölümünün ardından kimsenin ciddiye almadığı, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği Prens’in tahta geçmesiyle birlikte karmaşık bir hikaye başlar. Prens, üvey annesi, yengesi ve hain amcasıyla mücadele ederken yanlışlıkla Macarlar ile bir savaşa sürüklenir.
Oyuncuları:
Giray Altınok
Ceyda Düvenci
Derya Pınar Ak
Çağdaş Onur Öztürk
Burak Topaloğlu
Serdar Orçin
Aslı Tandoğan
Bahadır Vatanoğlu
Yılmaz Gruda
Onur Özaydın
Hüseyin Avni Danyal
BAHAR
Konusu:
Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.
Oyuncuları:
Demet Evgar,
Buğra Gülsoy,
Mehmet Yılmaz Ak,
Ecem Özkaya,
Füsun Demirel,
Elit Andaç Çam,
Demirhan Demircioğlu,
Nil Sude Albayrak,
Sena Kalıp,
Alisa Sezen Sever
Hatice Aslan
MAHSUN J
Konusu:
Mahsun, İstanbul'da bir motokuryedir. Borç içindeki hayatında bir çıkış yolu ararken tesadüfen keşfettiği "en büyük" yeteneğini kullanarak JİGOLO olmaya karar verir.
Oyuncuları:
Mahsun Karaca
Eda Akalın
Mehtap Özdemir
Engin Yüksel