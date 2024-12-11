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  4. İşte 2024 yılında internetin en çok aranan dizileri

İşte 2024 yılında internetin en çok aranan dizileri

Google, 2024 yılında internette en çok aranan dizileri açıkladı... İşte internette en çok aranan 10 Türk dizisi...

İşte 2024 yılında internetin en çok aranan dizileri - Resim: 1

BİR GECE MASALI
Konusu:

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.

Oyuncuları:

Burak Deniz  

Su Burcu Yazgı Coşkun 

Gürkan Uygun

Mesut Akusta

Rüçhan Çalışkur

Kenan Bal

Yıldız Kültür

Özlem Türkad

Eren Vurdem

İrem Altuğ

Kerem Aslanoğlu

Emel Çölgeçen

Ecem Çalhan

Nazan Diper

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İşte 2024 yılında internetin en çok aranan dizileri - Resim: 2

PRENS
Konusu:

Kimsenin umrunda olmayan bir tarihte, kimsenin umrunda olmayan bir ülke, Bongomia. Bongomia kralı Thun’un ani ve şüpheli ölümünün ardından kimsenin ciddiye almadığı, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği Prens’in tahta geçmesiyle birlikte karmaşık bir hikaye başlar. Prens, üvey annesi, yengesi ve hain amcasıyla mücadele ederken yanlışlıkla Macarlar ile bir savaşa sürüklenir.

Oyuncuları:

Giray Altınok

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Çağdaş Onur Öztürk

Burak Topaloğlu

Serdar Orçin

Aslı Tandoğan

Bahadır Vatanoğlu

Yılmaz Gruda

Onur Özaydın

Hüseyin Avni Danyal

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İşte 2024 yılında internetin en çok aranan dizileri - Resim: 3

BAHAR
Konusu:

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Oyuncuları:

Demet Evgar,

Buğra Gülsoy,

Mehmet Yılmaz Ak,

Ecem Özkaya,

Füsun Demirel,

Elit Andaç Çam,

Demirhan Demircioğlu,

Nil Sude Albayrak,

Sena Kalıp,

Alisa Sezen Sever

Hatice Aslan

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İşte 2024 yılında internetin en çok aranan dizileri - Resim: 4

MAHSUN J
Konusu:

Mahsun, İstanbul'da bir motokuryedir. Borç içindeki hayatında bir çıkış yolu ararken tesadüfen keşfettiği "en büyük" yeteneğini kullanarak JİGOLO olmaya karar verir. 

Oyuncuları:

Mahsun Karaca

Eda Akalın

Mehtap Özdemir

Engin Yüksel

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