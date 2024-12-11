İşte 2024 yılında internetin en çok aranan dizileri

PRENS

Konusu:

Kimsenin umrunda olmayan bir tarihte, kimsenin umrunda olmayan bir ülke, Bongomia. Bongomia kralı Thun’un ani ve şüpheli ölümünün ardından kimsenin ciddiye almadığı, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği Prens’in tahta geçmesiyle birlikte karmaşık bir hikaye başlar. Prens, üvey annesi, yengesi ve hain amcasıyla mücadele ederken yanlışlıkla Macarlar ile bir savaşa sürüklenir.

Oyuncuları:

Giray Altınok

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Çağdaş Onur Öztürk

Burak Topaloğlu

Serdar Orçin

Aslı Tandoğan

Bahadır Vatanoğlu

Yılmaz Gruda

Onur Özaydın

Hüseyin Avni Danyal