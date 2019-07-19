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  3. 19 Temmuz 2019 13:26

İşte Arda Turan'ın yüzen sarayı

Başakşehirsporlu Arda Turan, geçen yaz 2 milyon 950 bin lira ödeyerek lüks bir tekne almıştı. Teknenin iç dizaynı 5 yıldızlı lüks otelleri aratmadı.

İşte Arda Turan'ın yüzen sarayı

Arda Turan’ın Mart 2018’de evlendiği Aslıhan Doğan ile Ekim 2018’de dünyaya gelen oğlu Hamza Arda’nın 2 milyon 950 bin liralık teknedeki tatili devam ediyor.

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İşte Arda Turan'ın yüzen sarayı

Başakşehirsporlu Arda Turan'In geçen yaz aldığı ultra lüks teknenin iç dizaynı merak ediliyordu. İşte o tekne...

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İşte Arda Turan'ın yüzen sarayı

Tekne 5 yıldızlı otellerden farksız. Biri suit, 3 kamarası var. 6 kişilik mürettebat kapasiteli.

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İşte Arda Turan'ın yüzen sarayı

Tekne, 24 metre uzunluğunda ve saatte 11 knot hız yapabiliyor.

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