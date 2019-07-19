İşte Arda Turan'ın yüzen sarayı
Başakşehirsporlu Arda Turan, geçen yaz 2 milyon 950 bin lira ödeyerek lüks bir tekne almıştı. Teknenin iç dizaynı 5 yıldızlı lüks otelleri aratmadı.
Arda Turan’ın Mart 2018’de evlendiği Aslıhan Doğan ile Ekim 2018’de dünyaya gelen oğlu Hamza Arda’nın 2 milyon 950 bin liralık teknedeki tatili devam ediyor.
Başakşehirsporlu Arda Turan'In geçen yaz aldığı ultra lüks teknenin iç dizaynı merak ediliyordu. İşte o tekne...
Tekne 5 yıldızlı otellerden farksız. Biri suit, 3 kamarası var. 6 kişilik mürettebat kapasiteli.