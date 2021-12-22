İşte cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali

ADINI ATLAS KARAN OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Ameliyattan sonra Atlas Karan Tumluer adını alan oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından biri olan Tumluer, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Oyuncunun son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.