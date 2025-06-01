İşte dünyanın en güzel kadını: Mıss World 2025 tacını alan isim belli oldu
Miss World 2025 Güzellik Yarışması'nın kazanını belli oldu. Türkiye'yi temsil eden İdil Bilgen ise dereceye giremedi.
72. Miss World Güzellik Yarışması’nın finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentindeki gerçekleşti.
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Miss World 2025 tacının sahibi, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri oldu.
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Chuangsri, ayrıca Miss World yarışmasını kazanan Taylandlı ilk kadın oldu.
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İkinci Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu olurken; üçüncü ise Polonya’yı temsil eden Maja Klajda oldu.
Yarışmada dördüncülüğü ise Martinik’i temsil eden Aurelie Joachim aldı.
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