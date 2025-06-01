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  4. İşte dünyanın en güzel kadını: Mıss World 2025 tacını alan isim belli oldu

İşte dünyanın en güzel kadını: Mıss World 2025 tacını alan isim belli oldu

Miss World 2025 Güzellik Yarışması'nın kazanını belli oldu. Türkiye'yi temsil eden İdil Bilgen ise dereceye giremedi.

İşte dünyanın en güzel kadını: Mıss World 2025 tacını alan isim belli oldu - Resim: 1

72. Miss World Güzellik Yarışması’nın finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentindeki gerçekleşti.

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İşte dünyanın en güzel kadını: Mıss World 2025 tacını alan isim belli oldu - Resim: 2

Miss World 2025 tacının sahibi, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri oldu.

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İşte dünyanın en güzel kadını: Mıss World 2025 tacını alan isim belli oldu - Resim: 3

Chuangsri, ayrıca Miss World yarışmasını kazanan Taylandlı ilk kadın oldu.

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İşte dünyanın en güzel kadını: Mıss World 2025 tacını alan isim belli oldu - Resim: 4

İkinci Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu olurken; üçüncü ise Polonya’yı temsil eden Maja Klajda oldu.

Yarışmada dördüncülüğü ise Martinik’i temsil eden Aurelie Joachim aldı.

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