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  3. 28 Aralık 2020 12:51

İşte Exxen'de yayınlanacak dizi ve programlar

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen için geri sayım başladı. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen'de yayınlacak dizi ve programlar duyurulmaya devam ediyor.

İşte Exxen'de yayınlanacak dizi ve programlar

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan Exxen'in yapımları da art arda açıklanmaya devam ediyor. İşte Exxen'de yayınlanacak dizi ve programlar...

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İşte Exxen'de yayınlanacak dizi ve programlar

ŞEREF BEY DİZİSİ

Haluk Bilginer, Songül Öden ve Şükran Ovalı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı 10 bölümlük dizinin yönetmen koltuğuna Onur Ünlü oturacak.

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İşte Exxen'de yayınlanacak dizi ve programlar

ENİS ARIKAN
Gerek televizyonda gerekse sosyal medyada severek takip ettiğimiz oyuncu Enis Arıkan da bir talk show programıyla karşımızda olacak.

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İşte Exxen'de yayınlanacak dizi ve programlar

GARAJ

Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak da araba tutkunlarını heyecanlandıracak "Garaj" isimli program sunacak.

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