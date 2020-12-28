İşte Exxen'de yayınlanacak dizi ve programlar
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen için geri sayım başladı. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen'de yayınlacak dizi ve programlar duyurulmaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan Exxen'in yapımları da art arda açıklanmaya devam ediyor. İşte Exxen'de yayınlanacak dizi ve programlar...
ŞEREF BEY DİZİSİ
Haluk Bilginer, Songül Öden ve Şükran Ovalı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı 10 bölümlük dizinin yönetmen koltuğuna Onur Ünlü oturacak.
ENİS ARIKAN
Gerek televizyonda gerekse sosyal medyada severek takip ettiğimiz oyuncu Enis Arıkan da bir talk show programıyla karşımızda olacak.