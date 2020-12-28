Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan Exxen'in yapımları da art arda açıklanmaya devam ediyor. İşte Exxen'de yayınlanacak dizi ve programlar...