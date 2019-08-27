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  3. 27 Ağustos 2019 15:28

İşte Ezel dizisinin ''Ömer''i İsmail Filiz'in son hali

Bir döneme damgasını vuran ekranların sevien dizisi Ezel'de, ''Ömer'' karakterine hayat veren İsmail Filiz, son görüntüsüyle sosyal medyada olay oldu.

İşte Ezel dizisinin ''Ömer''i İsmail Filiz'in son hali

Tartışmasız Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri olan Ezel, yayınlandığı dönem milyonları ekrana kilitliyordu.

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İşte Ezel dizisinin ''Ömer''i İsmail Filiz'in son hali

Dizide İmirzalıoğlu'nun gençliğini canlandıran İsmail Filiz, yeni saçlarıyla dizideki görüntüsünden farklı bir tarza büründü.

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İşte Ezel dizisinin ''Ömer''i İsmail Filiz'in son hali

Instagram'da 51 bin takipçisi olan Filiz'in yeni tarzı için takipçileri, ''Ömer'e ne olmuş?'' ve ''Bu Ömer mi???'' gibi yorumlarda bulundu.

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İşte Ezel dizisinin ''Ömer''i İsmail Filiz'in son hali

Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan 39 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında hayatını meslektaşı Nurana Bagieva ile birleştirdi.

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