İşte Ezel dizisinin ''Ömer''i İsmail Filiz'in son hali
Bir döneme damgasını vuran ekranların sevien dizisi Ezel'de, ''Ömer'' karakterine hayat veren İsmail Filiz, son görüntüsüyle sosyal medyada olay oldu.
Tartışmasız Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri olan Ezel, yayınlandığı dönem milyonları ekrana kilitliyordu.
Dizide İmirzalıoğlu'nun gençliğini canlandıran İsmail Filiz, yeni saçlarıyla dizideki görüntüsünden farklı bir tarza büründü.
Instagram'da 51 bin takipçisi olan Filiz'in yeni tarzı için takipçileri, ''Ömer'e ne olmuş?'' ve ''Bu Ömer mi???'' gibi yorumlarda bulundu.