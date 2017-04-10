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  3. 10 Nisan 2017 23:30

Hangi ünlüler gayrimenkul işiyle uğraşıyor ?

İşte gayrimenkul işiyle uğraşan ünlüler...

Hangi ünlüler gayrimenkul işiyle uğraşıyor ?

Geçmişte yatırım amacıyla İstanbul’un tarihi semtlerinde eski bina satın alıp yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, artık toprağa yatırım yapıyor.

 

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Hangi ünlüler gayrimenkul işiyle uğraşıyor ?

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre ünlü aktör son olarak Çerkezköy’de 10 dönüm tarla aldı.
Çocukluğu ailesinin yaşadığı Ankara’daki köyde çiftçilikle geçen İmirzalıoğlu, topraktan kopamadı.

 

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Hangi ünlüler gayrimenkul işiyle uğraşıyor ?

Yakın zamana kadar amcasının oğluyla birlikte Cihangir ve Tarlabaşı semtlerinden eski binaları alıp yenileyerek satışa çıkaran veya kiralayan oyuncu Tekirdağ’ın İstanbul’a en yakın ilçelerinden Çerkezköy’de 10 dönüm tarla aldı.


 

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Hangi ünlüler gayrimenkul işiyle uğraşıyor ?

İlçe merkezine yakın konumdaki arsayı kendi üzerine kayıt ettiren oyuncunun burada çiftlik kurmak istediği konuşuluyor. 

Geçen ay Miami'de tatil yapan çiftin burada ev almayı düşündüğü iddia edilmişti..

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