İşte IMDB''ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri
Dijital film ve dizi platformu olan Netflix'te ve Netflix dışında yayınlanan popüler Türk dizilerini IMBD puanlarına göre sizler için derledik.
KULÜP - IMDB 7.9
1950'li yıllara dair renkli bir hikayenin anlatıldığı bu dizi de Aşk üçgenleri hayatta kalma çabaları ve dönemin hızlı dünyası konu edilmiştir. Hapisten yeni çıkan Matilda Pera'nın en meşhur mekanlarından birinde sahneye çıkarak hayata tutunmaya çalışır. Bu sırada yıllardır görmediği kızı Raşel'le de sıkı bir ilişki kurmaya çalışır.
BİR BAŞKADIR - 8.9
Netflix'in 2020 yılında izleyicisine sunduğu Türk yapımı yeni dizisi "Bir Başkadır" hem oyuncu kadrosu hem de etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Dizide Türkiye'nin farklı kesimlerinden ve kültürlerinden insanların İstanbul'da kesişen yollarını ve değişen hayatlarını izliyoruz. Öykü Karayel'in başrolünde yer aldığı dizide başarılı oyuncunun muhteşem bir oyunculuk performansı sunduğunu da görüyoruz. Berkun Oya yönetmenliğinde çekilen dizi Netflix Orijinal yapımı 4. Türk dizisi olma özelliğini taşıyor.
EZEL - IMDB 8.5
Mutlaka izlenmesi gereken diziler listesinde de bulunan Ezel dizisi de artık Netflix bünyesinde kullanıcılarla buluşmaktadır. Başrolünde Kenen İmirzalıoğlu (Ezel), Cansu Dere (Eyşan), Barış Falay (Kerpeten Ali), Yiğit Özşener (Cengiz Atay)’ın yer aldığı yapımda, Ömer Uçar (Ezel) bir tamirhanede çalışan gariban biri ve ailesiyle mütevazi bir hayat yaşamaktadır. Mahalleye sonradan taşınan Eyşan’a aşık olur. Bu aşk Ömer’i yok eder. İşlemediği bir suç yüzünden hapishaneye düşer. İşte, burada karşımıza usta oyuncu Tuncel Kurtiz namı diğer Dayı yani Ramiz Karaeski çıkar… Netflix kalitesi ile tek solukta izleyeceğiniz harika bir Türk dizisi…
46 - IMDB 8.5
Türk dizi tarihinde eşi benzeri olmayan bir yapım olan 46 Yok Olan dizisi, başrolünde Erdal Beşikcioğlu, Yasemin Allen, Melis Birkan, Saygın Soysal ve Berkan Sal’ın yer aldığı gerçekten etkileyici bir yapım. Dizide, Türkiye’nin en başarılı Genetik profesörü Erdal Beşikçioğlu'nun karakteri; tedavisi mümkün olmayan bir hastalık sonucu beş yıldır komada yatmaktadır. Zamanla çevresindekileri kaybeden, pek çok kişinin yarı yolda bıraktığı karakterimiz bu zorlu yolda yüzlerce hastaya umut sayılabilecek bir i