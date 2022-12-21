İşte IMDB''ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri

EZEL - IMDB 8.5

Mutlaka izlenmesi gereken diziler listesinde de bulunan Ezel dizisi de artık Netflix bünyesinde kullanıcılarla buluşmaktadır. Başrolünde Kenen İmirzalıoğlu (Ezel), Cansu Dere (Eyşan), Barış Falay (Kerpeten Ali), Yiğit Özşener (Cengiz Atay)’ın yer aldığı yapımda, Ömer Uçar (Ezel) bir tamirhanede çalışan gariban biri ve ailesiyle mütevazi bir hayat yaşamaktadır. Mahalleye sonradan taşınan Eyşan’a aşık olur. Bu aşk Ömer’i yok eder. İşlemediği bir suç yüzünden hapishaneye düşer. İşte, burada karşımıza usta oyuncu Tuncel Kurtiz namı diğer Dayı yani Ramiz Karaeski çıkar… Netflix kalitesi ile tek solukta izleyeceğiniz harika bir Türk dizisi…