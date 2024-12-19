İşte karşınızda dünyanın en zengin kedisi
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in kedisi Olivia Benson, yalnızca sevimliliğiyle değil, aynı zamanda dudak uçuklatan servetiyle de gündemde.
Taylor Swift’in kedisi Olivia Benson 77 milyon sterlinlik servetiyle dünyanın en zengin kedisi oldu. Reklam projeleri ve müzik videolarıyla bir yıldız haline gelen Olivia, birçok ünlüyü geride bırakarak servetiyle adından söz ettiriyor.
Olivia sıradan bir evcil hayvan olmanın ötesinde, adeta bir Hollywood yıldızı gibi iş teklifleri alıyor. Bugüne kadar pek çok reklam kampanyasında boy gösteren ve Taylor Swift’in müzik videolarında rol alan bu sevimli kedi, başarısıyla sahibinin adeta gölgesinde bir yıldız haline geldi.
Kariyerinde Keds, AT&T ve Diet Coke gibi dev markaların kampanyalarında yer alan Olivia, özellikle bir Diet Coke reklamıyla hafızalara kazındı. Reklamda Swift, içeceğinden bir yudum alırken bir anda etrafı sevimli yavru kedilerle doluyor ve bunlardan biri Olivia oluyor.
Olivia’nın 77 milyon sterlinlik serveti, onu yalnızca sıradan evcil hayvanlar arasında değil, ünlülerin dünyasında da zirveye taşıyor. Hatta Örümcek Adam serisinin yıldızı Tom Holland’ın servetinin neredeyse iki katına sahip.