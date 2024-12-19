İşte karşınızda dünyanın en zengin kedisi

Olivia sıradan bir evcil hayvan olmanın ötesinde, adeta bir Hollywood yıldızı gibi iş teklifleri alıyor. Bugüne kadar pek çok reklam kampanyasında boy gösteren ve Taylor Swift’in müzik videolarında rol alan bu sevimli kedi, başarısıyla sahibinin adeta gölgesinde bir yıldız haline geldi.