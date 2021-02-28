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  3. 28 Şubat 2021 22:05

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi. İşte 1 milyon TL'lik sorular...

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları

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