İşte Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın yeni hayatı
Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda 'Şirin' rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, hayalinin peşinden gitti. Bir döneme damga vuran oyuncu İstanbul'dan gitti ve Bodrum'a yerleşti.
47 yaşındaki oyuncu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu hayalindeki şehre yerleşerek hayalindeki işi kurdu…
Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşti.