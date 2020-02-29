İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, tedavisine evinde devam edilen ünlü şovmen, önceki gün Tarabya’da görüntülendi. Erbil, saç ve sakal tıraşı için arkadaşı Ercan Avşar’ın bir otelde bulunan kuaför salonuna gitti.

