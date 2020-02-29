İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali
Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi. Erbil, tekerli sandalyede objektiflere yansıdı.
BAKIM ZAMANI
Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, tedavisine evinde devam edilen ünlü şovmen, önceki gün Tarabya’da görüntülendi. Erbil, saç ve sakal tıraşı için arkadaşı Ercan Avşar’ın bir otelde bulunan kuaför salonuna gitti.
ARACA YARDIMLA BİNDİ
Kuaför salonunda 1 saat kalan Erbil, daha sonra otelden tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı. Tek başına ayakta duramayan Erbil, Ercan Avşar ve otel görevlilerinin yardımıyla aracına binebildi. Muhabirlere eliyle selam veren şovmen, röportaj taleplerini geri çevirdi.