İşte Nusret'in yeni oyuncağı ! Fiyatı dudak uçuklattı

YENİ ARABASI İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI



Habertürk'te yer alan habere göre; Dönem dönem yaptığı harcamalarla gündeme gelen Nusret, yeni arabası için kesenin ağzını açtı. Gökçe, AUDI'nin en lüks otomobillerinden biri olan A8L satın aldı. Ünlü işletmecinin yeni arabasının değeri ise yaklaşık 1,8 milyon TL. Lüks aracın bilinen özelliklerinden biri de masaj özelliğini olması.