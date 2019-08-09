İşte Şeyma Subaşı'nın yeni evi...

Acun Ilıcalı boşanmanın ardından Şeyma Subaşı ile kızı Melisa'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satılığa çıkarmıştı. Şeyma Subaşı İstanbul'daki lüks villanın satılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Acun evi zaten bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Ben de zaten evden ayrılacaktım.



