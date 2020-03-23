İşte sokağa çıkması yasaklanan ünlü isimler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu yasağın ardından gözler ünlüler dünyasına çevrildi. İşte sokağa çıkması yasak olan ünlü isimler...
74 yaşındaki Süperstar salgına karşı sıkı önlem aldı. 600 metre karelik evini her gün sirkeli sularla temizleyen Ajda Pekkan; 4 yardımcısına maske taktırıyor ve evine ziyaretçi kabul etmiyor.
71 yaşındaki şarkıcı Selami Şahin önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken kameralara takılmıştı. Usta sanatçının uyarılara rağmen dışarı çıkması tepki çekmişti.
76 yaşındaki usta oyuncu kendine bakan ünlüler arasında. Geçtiğimiz günlerde eczanede görüntülenen Çehre "Kendi çapımda önlemler alıyorum. Büyük alışverişlerime giderken muhakkak maske ve eldiven takıyorum. Ama normal zamanda, arabada mendillerim var… Bol bol su içmeye çalışıyorum. Arabamda evimde her yeri silmeye çalışıyorum. Her bireyin özellikle çocuklu ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek salgına karşı sevenlerini uyardı.
72 yaşındaki Erol Evgin de koronavirüse karşı evinde kalan ünlülerden. Usta şarkıcı "Evde kaldığımız bu günlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizler de hobilerinize sarılın; müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun. Sanat herkese iyi gelir. Moralinizi yüksek tutun. Evde kalın, bu günler de geçecek." diyerek hayranlarına moral verdi.