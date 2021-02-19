İşte Survivor Nagihan'in yeni hali
Survivor Nagihan Karadere değişimiyle ağızları açık bıraktı! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018 Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile popüler olan kısa mesafe koşucusu Nagihan Karadere yarışmanın ardından büyük bir değişim yaşadı.
Kendisini aldatan kocasıyla boşanma evresinde olan Survivor 2016'nın efsane yarışmacısı Nagihan Karadere, geçirdiği göğüs ve dudak estetiği operasyonlarının ardından yepyeni bir görünüme kavuştu. Hassas bir sürecin içinde olduğunu söyleyen Karadere, "Bekarlık sultanlıkmış" dedi.
Karadere, keyfinin ve moralinin iyi olduğunu belirterek, "Ben her zaman önüne bakan, yeniliğe açık bir insanım. Herkes benim bu güçlü yapımı çok iyi bildiği için, biliyorsunuz kötü dönemden geçtim. Bu kötü dönemde kendimi hocama emanet ederek bu psikolojiden kurtulmuş oldum. Yepyeni bir Nagihan var karşınızda. Hiçbir şeye üzülmüyorum ve yeni projelere göz kırpıyorum. Şuan gerçekten çok heyecanlıyım ve yenilenmeye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Bunun dışında da belediyelerle güzel bir çalışma söz konusu sağlıklı yaşam üzerine. Ender Saraç'la aynı şekilde topluma faydalı bir proje bizi bekliyor. Şuan için tam zamanı diye düşündüm. Bu olayı da aradan çıkardığım için çok mutluyum" dedi.
"BEKARLIK SULTANLIKMIŞ"
Karadere, bir gazetecinin eşi ile sorusuna "Şuan o konu ile ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü çok hassas bir konu. Hala ben olayın etkisinden yeni yeni çıktım. Şokunu atlatamadım. Şuan hukuki süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde her şey netleşecek. Özel hayatımda kızım var. Bekarlık sultanlıkmış diyorum" dedi.