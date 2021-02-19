İşte Survivor Nagihan'in yeni hali

Karadere, keyfinin ve moralinin iyi olduğunu belirterek, "Ben her zaman önüne bakan, yeniliğe açık bir insanım. Herkes benim bu güçlü yapımı çok iyi bildiği için, biliyorsunuz kötü dönemden geçtim. Bu kötü dönemde kendimi hocama emanet ederek bu psikolojiden kurtulmuş oldum. Yepyeni bir Nagihan var karşınızda. Hiçbir şeye üzülmüyorum ve yeni projelere göz kırpıyorum. Şuan gerçekten çok heyecanlıyım ve yenilenmeye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Bunun dışında da belediyelerle güzel bir çalışma söz konusu sağlıklı yaşam üzerine. Ender Saraç'la aynı şekilde topluma faydalı bir proje bizi bekliyor. Şuan için tam zamanı diye düşündüm. Bu olayı da aradan çıkardığım için çok mutluyum" dedi.



