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  3. 06 Mayıs 2020 01:16

İşte Survivor'dan elenen isim

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020'nin 5 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın eleme potasında ünlüler takımından Yunus Emre, Aşkım ve Elif; gönüllüler takımında Berkan, Yasin ve Cemal Can yer alıyordu. Acun Ilıcalı bu 6 isim arasından en az SMS'i alan ismi açıkladı. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da...

İşte Survivor'dan elenen isim

Acun Ilıcalı sunuculuğunda TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da eleme heyecanı yaşandı.

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İşte Survivor'dan elenen isim

Yarışmanın ilk eleme adayları önceki bölümlerde Berkan ve Mert olmuştu.  Haftanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrasında Elif, Aşkım, Yunus Emre, Cemal Can ve Yasin oldu.

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İşte Survivor'dan elenen isim

Günün sonunda ise Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

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İşte Survivor'dan elenen isim

Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.

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