İşte Yeşilçam efsanelerinin ölmeden önceki son görüntüleri
Türk Sineması'na damga vurmuş 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanmış efsane isimlerin ölmeden önceki son görüntüleri herkesi duygulandırdı.
Mahmut Hoca' mız, Doktor Civanım'ız, Damat Ferid'imiz, Hafize Ana'mız ve Güdük Necmi'miz. Hepsi Yeşilçam'ın mihenk taşıydı. Ölümleri hepimizi derinden üzdü. Yüzümüzden tebessümü eksik etmeyen usta oyuncuların son halleri ise yüreğimizi burktu. İşte efsanelerin dünyadan göçmeden önceki son anları ve mesajları.
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi olan Kemal Sunal, sayısız filmde yer alarak gönüllerde taht kurdu.
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82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır.
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3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçiren Kemal Sunal hayata ve bizlere veda etti.
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