İşte Yeşilçam efsanelerinin ölmeden önceki son görüntüleri

Mahmut Hoca' mız, Doktor Civanım'ız, Damat Ferid'imiz, Hafize Ana'mız ve Güdük Necmi'miz. Hepsi Yeşilçam'ın mihenk taşıydı. Ölümleri hepimizi derinden üzdü. Yüzümüzden tebessümü eksik etmeyen usta oyuncuların son halleri ise yüreğimizi burktu. İşte efsanelerin dünyadan göçmeden önceki son anları ve mesajları.