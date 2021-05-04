İşte Yeşilçam efsanesi Ayşecik'in son hali
Türk sinemasına ''Ayşecik'' karakteriyle damgasını vuran Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.
Babası senarist Hamdi Değirmencioğlu sayesinde henüz 2 yaşındayken Papatya adlı filmle sinemaya adım attı ve 20 yaşına gelinceye kadar da çok sayıda filmde rol aldı. O pek çok çocuk yıldızdan daha şanslıydı.
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Beyazperdeye daha henüz iki yaşındayken "Papatya" filmiyle geçti. Daha sonra "Duvaklı Göl", "Funda" gibi filmlerde, çocuk yıldızı olarak gözüktü.
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Ama esas ününü 1960`da "Ayşecik" filmi ile yaptı. "Ayşecik", Türk sinemasında bir çığır açtı. Bundan sonra kendi adından çok bu isimle anıldı.
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Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü.
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