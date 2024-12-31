''İstenmeyen gelin'' Arzum Kuruçalı'dan yeni paylaşım
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Destan'ın annesi ise müstakbel gelinini sert sözlerle hedef almıştı. Arzum Kuruçalı'dan yeni bir paylaşım geldi.
Süper Lig devi Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Enis Destan, geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı.
22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmıştı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan da müstakbel gelinleri Arzum Kuruçalı için sert sözler sarf etmişti.
YENİ PAYLAŞIM
Anne Gül Destan'ın açıklamalarına herhangi bir yanıt vermeyen taze aşıklardan yeni bir paylaşım geldi. Arzum Kuruçalı, nişanlısı Enis Destan ile birlikte yer aldığı kareyi kalp emojisiyle paylaştı. Instagram'daki fotoğrafa Gül Destan'ın ne tepki vereceği merak konusu oldu.
NE OLMUŞTU?
Gelin'in kıyafetini eleştiren Gül Destan, "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayakbağı gibi. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış" demişti.