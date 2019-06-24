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  3. 24 Haziran 2019 16:57

''Demet Şener istenmeyen gelin oldu'' iddiasına yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener’in istenmeyen gelin olduğu iddia edildi. Küpeli canlı yayında iddialara yanıt verdi.

''Demet Şener istenmeyen gelin oldu'' iddiasına yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener’in istenmeyen gelin olduğu iddia edildi.

2.Sayfa programına bağlanan Cenk Küpeli tartışmalara son noktayı koydu.

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''Demet Şener istenmeyen gelin oldu'' iddiasına yanıt geldi

İşte Cenk Küpeli’nin açıklamalarından satır başları…

Bizim biliyorsunuz nikâhımızın duyurulması çok geç oldu. Üç gün kala duyurduk. Ailemiz ve dostlarımızdan bazı kişiler katılamadı.

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''Demet Şener istenmeyen gelin oldu'' iddiasına yanıt geldi

Demet'e karşı kimsenin tepkisi yok. Demet artık bizim ailemizin en değerli insanı.

Annem ve babam katılamadı düğüne, üç gün önce haber verdiğimiz için. Onlara daha önce haber vermem gerekiyordu. Bu yüzden katılamadılar.

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''Demet Şener istenmeyen gelin oldu'' iddiasına yanıt geldi

Biz sonuç olarak çok mutluyuz. Şu an bir sorun yok. Ailem ‘üç gün önceden neden söylüyorsunuz, daha önce söyleyebilirdiniz’ dediler.

Evlilik kararı biraz hızlı oldu. Ailemin Demet'e bir tepkisi yok. Kardeşim Demet ile tanıştı ama anne-babamla tanışmadı.

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