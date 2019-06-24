''Demet Şener istenmeyen gelin oldu'' iddiasına yanıt geldi
Geçtiğimiz günlerde Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener’in istenmeyen gelin olduğu iddia edildi. Küpeli canlı yayında iddialara yanıt verdi.
Geçtiğimiz günlerde Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener’in istenmeyen gelin olduğu iddia edildi.
2.Sayfa programına bağlanan Cenk Küpeli tartışmalara son noktayı koydu.
İşte Cenk Küpeli’nin açıklamalarından satır başları…
Bizim biliyorsunuz nikâhımızın duyurulması çok geç oldu. Üç gün kala duyurduk. Ailemiz ve dostlarımızdan bazı kişiler katılamadı.
Demet'e karşı kimsenin tepkisi yok. Demet artık bizim ailemizin en değerli insanı.
Annem ve babam katılamadı düğüne, üç gün önce haber verdiğimiz için. Onlara daha önce haber vermem gerekiyordu. Bu yüzden katılamadılar.