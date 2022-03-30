İtalyan OnlyFans fenomeni Carol Maltesi'nin feci ölümü: Parçalara ayırdı ve yüzünü yaktı!
İtalyan OnlyFans fenomeni Carol Maltesi, korkunç bir cinayete kurban gitti.
Sosyal medya fenomeni Carol Maltesi, İtalya’nın Milano kentinde korkunç bir cinayete kurban gitti. 26 yaşındaki İtalyan OnlyFans fenomeninin cesedinin parçaları,19 Mart'a kadar bir dondurucuda saklandıktan sonra polis tarafından yol kenarındaki çok sayıda çöp poşetinin arasında bulundu.
Sosyal medyada Charlotte Angie kullanıcı adıyla tanınan Maltesi'nin cansız bedenine ait parçalar, Brescia yakınlarındaki Borno kentinde bulundu. Kadın uzun bir süre boyunca teşhis edilemedi.
Polis tarafından olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine fenomenin hayranları Maltesi’yi dövmelerinden tanıdı.
ESKİ SEVGİLİ İTİRAF ETTİ
Polisin soruşturmasını derinleştirmesi üzerine Borno bölgesindeki güvenlik kameraları incelendi. Maltesi’nin eski sevgilisi ve aynı zamanda komşusu olan yemek bloggerı Davide Fontana’nın arabası şüpheli bir şekilde o bölgede görüldü.
Polise verdiği ifadede Fontana, Maltesi ile cinsel ilişkiye girdikten sonra çıkan bir tartışmada onu çekiçle öldürdüğünü itiraf etti.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ
Cesedin teşhis edilmemesi için yüzünü yaktığını ve parçalara ayırdığını söyleyen Fontana, yakalanmamak için bir süre Maltesi’nin telefonunu ele geçirerek sosyal medya paylaşımlarına devam etti.
Fontana, Maltesi’nin annesine kendisini arayamayacak kadar meşgul olduğunu ve nedenini sonra anlatacağını belirten mesajlar gönderdi.