Itır Esen için karar çıktı

AVUKAT: YENİ NESLİN KUTLAMA MESAJI



Müvekkilinin davaya konu sosyal medya paylaşımının bir sosyal sınıfı hedef almadığını savunan Avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu, "Aynı zamanda paylaşım içeriğinde aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler de bulunmamaktadır. Müvekkilim paylaşımda toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun örf, adet ve geleneklerini kısmen de olsa göz ardı edecek bir paylaşımda bulunmuş ise de, bunun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Müvekkilimin yaptığı paylaşım yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajıdır. Bu eleştirilebilir, kınanabilir ancak bu yapılan paylaşımın suç teşkil ettiği anlamına gelmez. Zorlama bir kıyasla suç isnat etmek haksız bir yaklaşımdır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum" ifadesini kullandı.