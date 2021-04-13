Ivana Sert sezonu açtı! Bikiniyle poz verdi
Modacı Ivana Sert, tatil sezonunu açtı. Havuz keyfi yapan ünlü modacı, bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sevgilisi Sezer Demirci'yle evlilik hazırlığı yapan modacı İvana Sert, İzmir' e geldi. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen Sert, havuzun keyfini çıkardı.
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Siyah bikinisiyle havuza giren Sert, çektirdiği bikinili fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
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41 yaşındaki İvana Sert, güzelliği ve formda görüntüsüyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar alarak takipçilerine yazı özletti.
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