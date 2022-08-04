Ivana Sert tatil pozlarıyla dikkat çekti
Yazın başından beri tatil yapan Sezer Dermenci ve İvana Sert tatillerine devam ediyor.
İvana Sert, İzmirli turizmci Sezer Dermenci ile Aralık 2021’de Maldivler’de hayatını birleştirmişti. Çift haziran sonunda Yunan adalarında hem sezonu açmış hem de aşklarının ikinci yılını kutlamıştı.
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Ardından Urla ve Çeşme’de tatil yapmışlardı.
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Şimdi de Fethiye’deler. Ama bu kez baş başa değiller.
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Yanlarında İvana’nın 2013’te boşandığı Yurdal Sert’ten olan oğlu Kayon Ateş ve Sırbistan’dan gelen misafirleri de var.
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