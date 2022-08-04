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Ivana Sert tatil pozlarıyla dikkat çekti

Yazın başından beri tatil yapan Sezer Dermenci ve İvana Sert tatillerine devam ediyor.

Ivana Sert tatil pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 1

İvana Sert, İzmirli turizmci Sezer Dermenci ile Aralık 2021’de Maldivler’de hayatını birleştirmişti. Çift haziran sonunda Yunan adalarında hem sezonu açmış hem de aşklarının ikinci yılını kutlamıştı.

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Ivana Sert tatil pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 2

Ardından Urla ve Çeşme’de tatil yapmışlardı.

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Ivana Sert tatil pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 3

Şimdi de Fethiye’deler. Ama bu kez baş başa değiller.

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Ivana Sert tatil pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 4

Yanlarında İvana’nın 2013’te boşandığı Yurdal Sert’ten olan oğlu Kayon Ateş ve Sırbistan’dan gelen misafirleri de var.

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