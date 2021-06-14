İvana Sert ve Özlem Yıldız ifşa oldu: Milyonlarca liralık bedava ürün...

İnstagram'da bazı ünlülerin, fenomenlerin ve influencer olarak nitelendirilen sosyal medya ünlüler son yıllarda dijital dünyanın yükselişiyle beraber hayatlarını neredeyse 'bedava' yaşıyor gibi bir hale geldiler. Sosyal medyada sıklıkla eleştirilen ve adeta 'modern zaman dilenciliği'ne benzetilen bu duruma her gün bir yeni örnek ekleniyor. Son olarak İnstagram'da bir magazin sayfasında ünlü sunucu Özlem Yıldız ve İvana Sert ile ilgili çok konuşulacak iddialara yer verdi.