İvana Sert ve Özlem Yıldız ifşa oldu: Milyonlarca liralık bedava ürün...
İnstagram'da bazı ünlülerin, fenomenlerin ve influencer olarak nitelendirilen sosyal medya ünlüler aldıkları reklam ile lüks bir hayat sürüyor.
İnstagram'da bazı ünlülerin, fenomenlerin ve influencer olarak nitelendirilen sosyal medya ünlüler son yıllarda dijital dünyanın yükselişiyle beraber hayatlarını neredeyse 'bedava' yaşıyor gibi bir hale geldiler. Sosyal medyada sıklıkla eleştirilen ve adeta 'modern zaman dilenciliği'ne benzetilen bu duruma her gün bir yeni örnek ekleniyor. Son olarak İnstagram'da bir magazin sayfasında ünlü sunucu Özlem Yıldız ve İvana Sert ile ilgili çok konuşulacak iddialara yer verdi.
İnstagram'dan yayın yapan magazin sayfası @badesnews, İvana Sert ve Özlem Yıldız'ın küçük girişimcilerin el emeği ürünlerini hiç para ödemeden aldığını, vermek istemeyenlerden ise adeta zorla istediklerini iddia ettiği paylaşımlarında, takipçilerinden gelen ekran görüntülerini ifşa etti.
Ünlü sunucu Özlem Yıldız ile şarkıcı ve sunucu İvana Sert'in, ünlü olmalarını ve takipçi sayılarını kullanaraki el emeği üreten girişimcileri adeta sömürdüğünü iddia eden ifşa mesajları cok konuşulacak cinsten.. İşte o ifşa mesajları ve Yıldız ile Sert hakkında anlatılanlar...