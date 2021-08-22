Ivana Sert'in Çeşme tatilinde görüntülendi
Uzun süredir Sezer Dermenci ile aşk yaşayan modacı Ivana Sert, Çeşme'de tatilde görüntülendi.
Yaz ayının büyük bölümünü sevgilisi Sezer Dermenci ile İzmir’de geçiren ve kalan zamanında yoğun iş temposundan dolayı sık sık İstanbul'a gelen Ivana Sert, Çeşme'de tatil yapıyor.
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2011 yılında sona eren Yurdal Sert ile evliliğinden Ateş adında bir oğulları olan Ivana Sert, önceki gün The Beach Of Momo'da görüntülendi.
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HEMEN DENİZE GİRDİ
41 yaşındaki ünlü modacı, bir arkadaşı ile beraber beach'e gelir gelmez şezlonga oturup hazırlandıktan sonra denize girdi.
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SOHBET ETTİLER
Arkadaşı ile yüzdükten sonra denizden çıkan Ivana Sert, beach’in kumlarına uzanıp, uzun süre sohbet etti.
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