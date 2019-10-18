Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu
Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy'un zevkleri aynı çıktı. Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy, dünyaca ünlü İtalyan markasının eteği ile pişti oldu.
Kombinlerinde her zaman şıklığa ve kaliteye özen gösteren ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, 25 Eylül'de düzenlenen kurulda beyaz üzerine sarı gül desenli etek giydi. Bir dergi için kamera karşısında geçen Burcu Esmersoy ise yine aynı eteği giyerek Ivanka ile pişti oldu.
IVANKA VE BURCU PİŞTİ OLDU Geçtiğimiz gün bir dergi için objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy da, Ivanka Trump'ın giydiği aynı eteği giydi. İtalyan markasının yeni sezon eteğinin satış fiyatı ise 2 bin 130 dolar, yani yaklaşık 12 bin 500 lira.