Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu

IVANKA VE BURCU PİŞTİ OLDU Geçtiğimiz gün bir dergi için objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy da, Ivanka Trump'ın giydiği aynı eteği giydi. İtalyan markasının yeni sezon eteğinin satış fiyatı ise 2 bin 130 dolar, yani yaklaşık 12 bin 500 lira.