Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı
İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzaloğlu çiftinden yeni bir paylaşım geldi. Bugün 45. yaşına giren Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutlayan Sinem Kobal, paylaştığı fotoğrafın altına ''İyi ki doğdun sevgilim'' notunu yazdı.
Korona virüs salgını sonrası karantina hayatı yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Marmaris’e tatile gitmişti. Gözlerden uzak bir otele yerleşen çift enerji depolayıp, bebek için hazırlık yapıyor.
Bugün 45. yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Kobal paylaştığı bu fotoğrafa, 'İyi ki doğdun sevgilim' notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
OTELİN İKİ ODASINI KAPATTI
Kenan İmirzalıoğlu kızlarına 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın huzurlu ve sakin bir tatil yapması için kesenin ağzını açtı.Marmaris-Selimiye’deki Fıska Boutique Hotel’in 2 odasını 45 günlüğüne kapattı. Toplam 55 bin TL olan ücreti peşin ödedi.