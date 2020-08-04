İyice suyu çıktı! Tuğba Ekinci'den yeni klibine ''kalçalı'' tanıtım!
Tuğba Ekinci, bu defa yeni şarkısı ve klibinin tanıtımı için yaptıklarıyla sınırları zorladı. Twitter'da eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.
Tuğba Ekinci, bu defa yeni şarkısı için paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Siyah bikini altıyla poz veren Ekinci'nin paylaşımı hayranlarını da şaşırttı.
Tuğba Ekinci, kendi paylaşımına dair gelecek yorumları kapatarak önlem alsa da Twitter'daki eleştirilerden kurtulamadı.
Ekinci, bununla da kalmadı Son Dakika isimli yeni bir şarkı ve klibi için şarkıcı, Instagram hesabından kalça fotoğrafını paylaştı.