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  3. 04 Ağustos 2020 12:10

İyice suyu çıktı! Tuğba Ekinci'den yeni klibine ''kalçalı'' tanıtım!

Tuğba Ekinci, bu defa yeni şarkısı ve klibinin tanıtımı için yaptıklarıyla sınırları zorladı. Twitter'da eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.

İyice suyu çıktı! Tuğba Ekinci'den yeni klibine ''kalçalı'' tanıtım!

Tuğba Ekinci, bu defa yeni şarkısı için paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Siyah bikini altıyla poz veren Ekinci'nin paylaşımı hayranlarını da şaşırttı.

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İyice suyu çıktı! Tuğba Ekinci'den yeni klibine ''kalçalı'' tanıtım!

Tuğba Ekinci, kendi paylaşımına dair gelecek yorumları kapatarak önlem alsa da Twitter'daki eleştirilerden kurtulamadı.

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İyice suyu çıktı! Tuğba Ekinci'den yeni klibine ''kalçalı'' tanıtım!

Ekinci, bununla da kalmadı Son Dakika isimli yeni bir şarkı ve klibi için şarkıcı, Instagram hesabından kalça fotoğrafını paylaştı.

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İyice suyu çıktı! Tuğba Ekinci'den yeni klibine ''kalçalı'' tanıtım!

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