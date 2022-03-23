İzel, Çelik ile neden küstüğünü yıllar sonra itiraf etti!

"ÇELİK BANA BOZULMUŞ"

İzel o gün olanları şu sözlerle anlattı: "Beyaz'ın programından bir gün önce toplantı yaptık ve bu programın İzel-Çelik-Ercan tekrar birleşecek, albüm yapacak gibi olmasını istemiyorum dedim. Sanki bu konuşmayı hiç yapmamışım gibi canlı yayın sırasında Çelik bir anda şimdi biz bir albüm yapmaya kalksak hiç düşünmem altına imzamı atarım dedi. Beyaz bana da sorunca, ben de düşünürüm diye cevap verdim. O arada Çelik bana bozulmuş. Programdan sonra birkaç kez aramış beni, ben de görmemişim. Bir sabah 2. Sayfa programına çıktı, bir baktım bana saydırıyor da saydırıyor. İşte 'İzel, Çelik, Ercan zaten İzel yüzünden dağıldı da.' Tam tersi benim yüzümden o kadar sürdü. Ben sürekli regülatör olmaktan çok yorulmuştum. Sürekli ara bulmaya çalışıyordum. Ayrılmak isteyen adama da lütfen ayrılma diyemem yani."