  4. İzleyicisi pavyon kıyafetiyle yeni dansını beklerken, o cesur minisiyle davetten çıktı!

Kanal D ekranlarında bir türlü yeni yayın döneminde yayınlanmayan İnci Taneleri dizisinin Dilber'i Hazar Ergüçlü katıldığı davete süper mini elbisesiyle damgasını vurdu.

İzleyicisi pavyon kıyafetiyle yeni dansını beklerken, o cesur minisiyle davetten çıktı - Resim: 1

Kanal D ekranlarında yayınlandığı her bölümle dikkat çeken, Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin yeni sezonunun bir türlü başlamaması dizinin sevenlerini isyan ettirmişti. 

İzleyicisi pavyon kıyafetiyle yeni dansını beklerken, o cesur minisiyle davetten çıktı - Resim: 2

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün hayranları sosyal medyada "artık yeter Dilber nerede" paylaşımlarını sürdürürken güzel oyuncu katıldığı bir davete cesur kıyafetiyle damgasını vurdu. 

İzleyicisi pavyon kıyafetiyle yeni dansını beklerken, o cesur minisiyle davetten çıktı - Resim: 3

Kanal D'nin yeni sezonu heyecanla beklenen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümü için geri sayım başlarken dizinin Dilber'i ve başrolü Hazar Ergüçlü ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı.

İzleyicisi pavyon kıyafetiyle yeni dansını beklerken, o cesur minisiyle davetten çıktı - Resim: 4

Hazar Ergüçlü'nün gece için tercih ettiği kıyafet ise olay oldu. 

