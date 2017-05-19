''James Bond'' tatilde görüntülendi
"James Bond" filmlerinden tanıdığımız Pierce Brosnan ile yazar eşi Keely Shaye Smith Hawaii'de görüntülendi.
'James Bond' filmlerinin yıldızı olan Pierce Brosnan ile yazar eşi Keely Shaye Smith, Hawaii'de objektiflere takıldı.
2001 yılında evlenen Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith çifti, ünlü oyuncunun 64'üncü doğum gününü kutlamak için Hawaii tatiline çıktı.
Önce denize girip uzun uzun yüzen ikili, daha sonra kumsalda yürüyüş yaptı. Pierce Brosnan, bir ara kendisine doğru yürüyen karısının dudaklarına öpücük kondurdu.