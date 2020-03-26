James Bond yıldızı Olga Kurylenko koronavirüsü böyle yendi
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, Instagram sayfasından iyileştiğini duyurmuştu. Güzel oyuncu iyileşmesine yardımcı olan iki mucize besini de takipçileriyle paylaştı: Sarımsak ve limonlu su
40 yaşındaki güzel oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını iki hafta önce açıklamıştı. Kurylenko, koronavirüs olmasıyla kendisini eve kapatmıştı.
Koronavirüs hastalığından 2 hafta içinde kurtulduğunu duyuran güzel oyuncu Olga Kurylenko, dört yaşındaki oğlu Alexander Max Horatio ile birlikte çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşmıştı.
Bond kızı paylaşımında şunları söylemişti: "Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım."