Jennifer Lawrence cinsellik itirafıyla olay oldu
Başarılı birçok projede yer alan Jennifer Lawrence özel hayatına dair önemli itiraflarda bulundu.
Başarılı birçok projede yer alan Jennifer Lawrence özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.
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Lawrence, katıldığı programda titizlikten ve insanlarla temas etmekten hoşlanmadığı için uzun süredir seks yapmadığını söyledi.
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"CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖNCE..."
Ünlü oyuncunun, yaptığı açıklamalardan dolayı seks düşkünü gibi göründüğünü ancak durumun bambaşka olduğunu söylemesi de dikkat çekti.
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Jennifer Lawrence açıklamasında "Cinsel ilişkiye girmeden önce partnerlerime test yaptırmalarını söylüyorum. Anlık mutluluklar için sağlığımı riske atmak bana mantıklı gelmiyor" dedi.
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