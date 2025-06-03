Jennifer Lopez İstanbul'u coşturmaya geliyor

DJ DİESEL: SHAQUİLLE O’NEAL İLE DEV AÇILIŞ

İstanbul Festivali, bu yıl da festival deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Açılış günü olan 1 Ağustos’ta sadece basketbol sahalarında değil, elektronik müzik sahnesinde de devleşen ve DJ Diesel ismiyle tanınan ünlü basketbolcu Shaquille O’Neal, festivalin en unutulmaz gecelerinden birini yaşatacak. Ardından 2 Ağustos’ta sırasıyla Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos’ta Emre Fel ve Melike Şahin konserleri gerçekleşecek.