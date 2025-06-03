Jennifer Lopez İstanbul'u coşturmaya geliyor
1-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Festivali'nde, Jennifer Lopez ve DJ Diesel (Shaquille O’Neal) de sahne alacak.
İstanbul Festivali, 1 - 17 Ağustos tarihleri arasında bu yıl dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Festival Park Yenikapı’da tam 17 gün sürecek İstanbul Festivali’nde kültür, sanat, espor, gastronomi ve eğlence alanlarının yanı sıra farklı müzik türlerinden onlarca yerli ve yabancı sanatçı konser verecek.
DJ DİESEL: SHAQUİLLE O’NEAL İLE DEV AÇILIŞ
İstanbul Festivali, bu yıl da festival deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Açılış günü olan 1 Ağustos’ta sadece basketbol sahalarında değil, elektronik müzik sahnesinde de devleşen ve DJ Diesel ismiyle tanınan ünlü basketbolcu Shaquille O’Neal, festivalin en unutulmaz gecelerinden birini yaşatacak. Ardından 2 Ağustos’ta sırasıyla Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos’ta Emre Fel ve Melike Şahin konserleri gerçekleşecek.
Dünya yıldızlarından Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali kapsamında muhteşem bir performans sunacak. Devamında 6 Ağustos’ta Dedublüman ve Emir Can İğrek, 7 Ağustos’ta Adamlar ve maNga, 8 Ağustos’ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman, 10 Ağustos’ta Buray ve Gülşen sahne alacak. Tarihler 12 Ağustos’u gösterdiğinde, MÜYORBİR 25. Kuruluş Yıl Dönümü adına Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru, ardı ardına sahne alacak.
İstanbul Festivali, 14 Ağustos’ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos’ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos’ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek.