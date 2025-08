Jennifer Lopez, Sharm El Sheikh'i salladı! Türk ünlüler de locadan izledi

Konsere 60’tan fazla ülkeden gelen 8 bin konuk katıldı. Dışarıdan katılıma kapalı olan geceye yalnızca Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Radamis ve Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh misafirleri dahil olabildi.

JLO, ‘On The Floor’, ‘Let’s Get Loud’, ‘Dance Again’, ‘If You Had My Love’, ‘Ain’t Your Mama’, ‘Waiting for Tonight Birthday’ gibi şarkılarıyla geceye damga vurdu. Birthday şarkısı sırasında arenadaki ışıklar kırmızıya büründü ve binlerce kişi tek bir ağızdan Lopez’e eşlik etti. Konser sonrasında düzenlenen özel ‘Meet & Greet’ etkinliğinde ise misafirler, ünlü yıldızla tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.