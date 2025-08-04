Jennifer Lopez, Sharm El Sheikh'i salladı! Türk ünlüler de locadan izledi
Geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser veren ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 2025 dünya turnesi kapsamında Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te sahne aldı.
Kızıldeniz kıyısındaki Rixos Radamis Sharm El Sheikh’in içinden geçen su kanalı boyunca gondolla sahneye ulaşan Jennifer Lopez, binlerce misafirin alkışları arasında açılış yaptı.
JLO İLE LOCADA BULUŞTULAR
Konsere Türkiyenin sevilen oyuncuları da katılım sağladı. Konsere katılan isimler arasında: Nesrin Cavadzade, Müjde Uzman, Barış Baktaş ve Erdem Kaynarca yer aldı. Türk oyuncuların konseri özel locadan izlediği aktarıldı.
Konsere 60’tan fazla ülkeden gelen 8 bin konuk katıldı. Dışarıdan katılıma kapalı olan geceye yalnızca Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Radamis ve Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh misafirleri dahil olabildi.
JLO, ‘On The Floor’, ‘Let’s Get Loud’, ‘Dance Again’, ‘If You Had My Love’, ‘Ain’t Your Mama’, ‘Waiting for Tonight Birthday’ gibi şarkılarıyla geceye damga vurdu. Birthday şarkısı sırasında arenadaki ışıklar kırmızıya büründü ve binlerce kişi tek bir ağızdan Lopez’e eşlik etti. Konser sonrasında düzenlenen özel ‘Meet & Greet’ etkinliğinde ise misafirler, ünlü yıldızla tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.
Rixos, bu konserle sadece bir müzik etkinliği değil; lüksün, vizyonun ve duygunun birleştiği sahne sanatıyla global etkinlik anlayışına yeni bir tanım getirmeyi hedefledi.