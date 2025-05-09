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  4. Jennifer Lopez Türkiye'ye 55'inde gelip, 56'sında gidecek!

Jennifer Lopez Türkiye'ye 55'inde gelip, 56'sında gidecek

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez 56'ncı yaşına gireceği doğum gününden 1 gün önce 23 Temmuz'da Antalya'da konser verecek....

Kaynak: DHA
Jennifer Lopez Türkiye'ye 55'inde gelip, 56'sında gidecek - Resim: 1

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta sahneye çıkacak.

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Jennifer Lopez Türkiye'ye 55'inde gelip, 56'sında gidecek - Resim: 2

Ünlü yıldız, dünya çapında büyük ilgi gören 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da hayranları ile buluşacak.

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Jennifer Lopez Türkiye'ye 55'inde gelip, 56'sında gidecek - Resim: 3

6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek.

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Jennifer Lopez Türkiye'ye 55'inde gelip, 56'sında gidecek - Resim: 4

1 Haziran'da kapılarını açacak olan Regnum The Crown Otel'in açılışında gerçekleşecek konseri, Regnum The Crown ve Regnum Carya misafirleri ücretsiz izleyebilecek

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