Jennifer Lopez Türkiye'ye 55'inde gelip, 56'sında gidecek
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez 56'ncı yaşına gireceği doğum gününden 1 gün önce 23 Temmuz'da Antalya'da konser verecek....
Kaynak: DHA
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta sahneye çıkacak.
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Ünlü yıldız, dünya çapında büyük ilgi gören 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da hayranları ile buluşacak.
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6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek.
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1 Haziran'da kapılarını açacak olan Regnum The Crown Otel'in açılışında gerçekleşecek konseri, Regnum The Crown ve Regnum Carya misafirleri ücretsiz izleyebilecek
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