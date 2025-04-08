Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor: 2 ilde 2 dev konser
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, yeni dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor.
This Is Me… Now adlı son albümü ile müzikseverlerle yeniden buluşan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” adını verdiği turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.
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İstanbul ve Antalya’da sahne alacak olan Jennifer Lopez'in sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre konser programı da belli oldu.
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Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre konser maratonuna 1 Temmuz’da başlayacak olan Jennifer Lopez, turnenin açılışını Antalya’da bir otelde vereceği konserle yapacak.
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Ardından 4 Temmuz’da İstanbul’da Yenikapı Festivalpark’ta hayranlarıyla buluşacak.
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