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  4. Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor: 2 ilde 2 dev konser!

Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor: 2 ilde 2 dev konser

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, yeni dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor.

Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor: 2 ilde 2 dev konser - Resim: 1

This Is Me… Now adlı son albümü ile müzikseverlerle yeniden buluşan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” adını verdiği turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.

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Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor: 2 ilde 2 dev konser - Resim: 2

İstanbul ve Antalya’da sahne alacak olan Jennifer Lopez'in sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre konser programı da belli oldu.

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Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor: 2 ilde 2 dev konser - Resim: 3

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre konser maratonuna 1 Temmuz’da başlayacak olan Jennifer Lopez, turnenin açılışını Antalya’da bir otelde vereceği konserle yapacak.

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Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor: 2 ilde 2 dev konser - Resim: 4

Ardından 4 Temmuz’da İstanbul’da Yenikapı Festivalpark’ta hayranlarıyla buluşacak.

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