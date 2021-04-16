Jennifer Lopez, uzatmalı nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrıldığını açıkladı
Haklarında yaklaşık bir aydır ayrılık dedikoduları eksilmeyen Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez ayrılma kararı aldı.
Evlilik kararı alan ancak pandemi yüzünden düğünlerini erteleme kararı alan çift, üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu.
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Çift hakkında ilk olarak bir ay önce Page Six tarafından ayrıldıkları iddiası ortaya atılmıştı.
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Ayrılığa Alex'in 30 yaşındaki oyuncu Madison LeCroy ile samimi arkadaşlığının sebep olduğu iddia edilmişti.
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Ve tüm bu dedikoduların ardından ikiliden hayranlarını üzen hamle geldi. İkili ayrıldıklarını duyurur duyurmaz Amerika'da TT oldu.
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