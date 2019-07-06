Jennifer Lopez’in Antalya konserinin fiyatı 25 bin euroya yükseldi

Jennifer Lopez'in konser bilet fiyatı ise dikkati çekti. Sanatçıyı ayakta dinlemek isteyenler, satışa çıktığı ilk günlerde avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Konsere 1 ay kala az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Jennifer Lopez hayranları, sanatçıyı ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak.